"Le Morning Night" : Michael Youn reprend du service ce soir sur M6

M6 leur a donné carte blanche pour deux soirées événementielles qui devraient faire du bien au moral et nous aider à nous détendre (un peu) en cette période anxiogène. Au menu : un comedy show qui propose des happenings comme à la grande époque mais aussi des sketchs, des parodies, des fausses publicités et des chansons. Le tout en compagnie d'invités.

"Le Morning Night, c’est une soirée entre potes ! Pour s’amuser avec nous et pour mon retour en télé, je n’ai choisi que des amis… des gens dont je connais personnellement le code de leur carte bleue, c’est pour dire !", explique Michael Youn dans la présentation du programme. Parmi les invités on retrouvera Jenifer, Audrey Fleurot, Inès Reg, Isabelle Nanty, Claudia Tagbo, Big Flo & Oli, Jarry, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, et Jamel. Ces derniers s'affronteront tout au long de l'émission au cours de défis plus déjantés les uns que les autres. Cerise sur le gâteau, le gagnant remportera un prix inédit : une carte blanche de 10 minutes diffusée sur M6 après le prime.