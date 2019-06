Le New York Times arrête ses dessins politiques après une polémique sur une caricature antisémite

Sur son site, l’un des dessinateurs stars témoigne de sa tristesse face à cette décision. Patrick Chappatte partage, en anglais, son seul regret: "Ça fait beaucoup d’années de travail qui restent inachevées à cause d'un seul dessin - qui n'est même pas de moi - qui n'aurait jamais dû être publié dans le meilleur journal du monde". Une référence à un portrait paru en avril dernier. Sur celui-ci apparaissaient Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Le premier ministre israélien y était représenté en chien guide, portant un collier avec une étoile de David, et tenu en laisse par le président américain, aveugle, avec une kippa sur la tête. De quoi déclencher un tollé aussi bien au sein de la communauté juive que sur les réseaux sociaux.





Le quotidien avait présenté ses excuses à plusieurs reprises, décrivant un dessin "clairement antisémite et indéfendable". Et dans ses propres pages, un journaliste titrait : "Un dessin abject dans le New York Times". Mais cela n’avait pas suffi. Le directeur de la publication d'un des plus prestigieux journaux américains avait dû aller jusqu’à lancer une procédure disciplinaire et ne plus faire appel à des sociétés extérieures - d'où provenait la caricature - afin d’éteindre le feu des critiques. Aujourd’hui, le quotidien choisit donc d’aller encore plus loin en supprimant définitivement la rubrique.