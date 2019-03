"Le Pen, la politique en héritage", en diffusion sur LCI ce soir

Le clan Le Pen sera mis en lumière avec la diffusion d'un documentaire inédit "Le Pen, la politique en héritage" ce soir à 20 heures sur LCI. Ce dernier retrace l'histoire de la famille à travers trois générations, à savoir Jean-Marie, Marine et Marion Maréchal, mais également à travers leurs parcours et leur sensibilité politique. Les ennuis de santé du patriarche, ses dérapages, la réunification du clan et son changement de nom, les débuts de Marine et ceux de Marion Maréchal y seront également abordés. Le reportage sera suivi d'un débat.



