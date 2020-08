"Le Prince de Bel-Air" aura droit à un reboot, plus dramatique que l’original La série "Le Prince de Bel-Air", diffusée de 1990 à 1996, a fait de Will Smith une star mondiale. − NBC Universal

COME-BACK - Les médias américains annoncent qu’un retour de la série culte des années 90 est actuellement en préparation, avec son interprète original Will Smith à la production. Un projet plus sombre que le précédent qui devrait mettre l’accent sur la place des Afro-Américains dans l’Amérique d’aujourd’hui.

Faire du neuf avec du vieux. La recette est utilisée avec une fréquence extrême à Hollywood, où certains producteurs n’ont pas l’air de vouloir trop s’embêter. Dernière victime du phénomène ? Le Prince de Bel-Air, série culte qui a fait de Will Smith une star. Une comédie hilarante qui sent bon les 90s dans laquelle un jeune ado de Philadelphie s’installe chez son oncle et sa tante dans un quartier huppé de Los Angeles pour se remettre sur le droit chemin. Mais la nouvelle version actuellement en préparation ne sera pas un simple copier-coller de l’original, que le public français peut actuellement redécouvrir sur Netflix. The Hollywood Reporter et Variety rapportent que ce reboot devrait prendre un tournant beaucoup plus dramatique et ancré dans l'actualité, bien loin des rires enregistrés. Ce qui n’est pas pour nous déplaire…

Tout est né d'une vidéo sur YouTube

Ce nouveau projet trouve son origine sur YouTube. En mars 2019, Morgan Cooper poste sa propre version du Prince de Bel-Air. Plus sombre, plus sérieuse. Cette bande-annonce de 3 minutes 30 séduit plus de 5,6 millions d’internautes, dont un certain Will Smith. D’après The Hollywood Reporter, le duo travaille sur ce Fresh Prince of Bel-Air 2.0 - qui n’aura jamais aussi bien porté son nom - depuis plus d’un an.

L’équipe créative donne déjà très envie. Morgan Cooper sera réalisateur et co-producteur exécutif. Il co-écrira le scénario avec Chris Collins (The Wire), qui sera aussi le showrunner de la série. Will Smith sera l’un des producteurs aux côtés de Quincy Jones et Benny Medina, les producteurs du programme d’origine. Les créateurs du Prince de Bel-Air, Andy et Susan Borowitz, superviseront l’ensemble en tant que producteurs exécutifs. Des discussions seraient en cours avec différentes plateformes de streaming pour la diffusion, dont Peacock, Netflix et HBO Max. Inutile de préciser que l'inconnue demeure sur une éventuelle arrivée de la série en France qui n'en est, rappelons-le, qu'à ses balbutiements...

Delphine DE FREITAS