"Le rayon de soleil de Danse avec les stars" : dernier du classement, Yoann Riou a déjà séduit Twitter

COUP DE COEUR - Ce n'est pas avec ses talents de danseur mais avec sa bonne humeur et son humour à toutes épreuves que le journaliste sportif a conquis les téléspectateurs de TF1. Car après tout, ça fait du bien rire non ?

On le confesse, on n'attendait que lui. Car Yoann Riou a l'énergie d'une pile électrique qui ne viendrait jamais se décharger. De quoi faire une sacrée concurrence au célèbre lapin rose d'une marque dont on taira le nom. TF1 l'a bien compris en attisant l'intérêt du public et en le faisant danser en toute fin d'émission, samedi 21 septembre, pour le premier prime de la saison 10 de "Danse avec les stars".

Le journaliste sportif a réalisé son jazz Broadway avec la même énergie qu'il utilise pour commenter les matches de foot sur la chaîne L'Equipe. Inépuisable. "J'ai envie de vomir, je suis au bord du malaise", a-t-il lâché après sa danse en se jetant au sol. Les pas n'étaient pas toujours là, la chorégraphie concoctée par sa partenaire Emmanuelle Berne pas franchement maîtrisée mais l'apprenti danseur a fait de son mieux. Et c'est bien là tout ce qu'on a envie de retenir.