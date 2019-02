Après trois saisons d'absence, Jenifer revient dans The Voice, qui fera son retour sur TF1 samedi soir. Mika, Soprano et Julien Clerc seront également présents. Cette année, les fonctionnalités ont été mises à jour. Les jurés auront la possibilité de bloquer l'un d'eux lorsqu'ils sentent que ce dernier veut un talent en particulier. Découvrez en images les bandes-annonces de l'émission.



Ce vendredi 8 février 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", est revenu sur le retour de The Voice sur TF1. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.