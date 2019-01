Le spin-off de "Game of Thrones" joue la carte de la diversité

Le casting du spin-off de "Game of Thrones" se dessine. Et il ne ressemblera pas tout à fait à celui de la série d’origine. Après avoir annoncé à l’automne dernier que Naomi Watts en tiendrait le rôle principal, la chaîne HBO a dévoilé les visages des comédiens et comédiennes qui entoureront la star australienne. Parmi eux, la Britannique Naomi Ackie, qu’on verra bientôt dans le prochain "Star Wars", et ses compatriotes Ivanno Jeremiah et Sheilm Atim.





Leur point commun, outre leur nationalité ? Leur couleur de peau, manière de répondre aux critiques récurrentes au sujet du manque de diversité au générique de la série à succès. George R.R. Martin, l’auteur des romans dont elle est inspirée, avait répondu à la question d’une fan à ce sujet, dans un billet posté en 2014 sur son blog.