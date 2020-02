Le "Téléshopping" fête ses 33 ans sur TF1 : "On est là pour présenter mais pour vendre aussi"

Qui n'a pas regardé le "Téléshoping" une fois dans sa vie ? Importé des Etats-Unis par Pierre Bellemare en 1987, le programme de TF1 fait partie des rares émissions qui peuvent se targuer d'une longévité exceptionnelle. Pour fêter les 33 ans du "Téléshoping", la chaîne diffusera ce samedi 29 février une émission spéciale et en direct à partir de 8 h 15. Pour l'occasion, nous sommes allées faire un tour sur le plateau aux côtés de Marie-Ange Nardi et d'Alexandre Devoise. "33 ans pour une émission de télévision, c'est une réussite !", se réjouit Marie-Ange Nardi qui présente le programme depuis 12 ans. "On s'entend très bien avec Alexandre et on rit beaucoup, ce qui rend les choses très fluides". A ses côtés, Alexandre Devoise acquiesce. "Moi ça m'éclate de présenter cette émission car on doit toujours se réinventer", nous explique l'animateur qui a rejoint les équipes en juin 2014.

Pour trouver les produits qui vont attirer l'attention des téléspectateurs, toute l'année, des équipes dédiées sillonnent le pays (voire le monde) à la recherche de la perle rare. Entre les salons d'inventeurs et les produits proposés par des petites entreprises françaises, ils font une sélection qu'ils soumettent ensuite aux équipes du "Téléshopping". "On prend les décisions de manière collective et il y a de sérieuses engueulades parfois !", s'amuse Marie-Ange Nardi. "On se demande toujours si ça nous plairait d'avoir ce produit à la maison et si son prix nous conviendrait".