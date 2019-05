Le temps de parole de Bannon décompté de celui du RN

L'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, fait le tour des plateaux TV et radio depuis plusieurs jours pour vanter les mérites des populistes européens. Il s'est notamment montré intarissable sur ses estimations du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Face à la situation, le CSA a décidé de décompter ses déclarations dans les médias du temps de parole de la liste du RN dans le cadre des élections européennes, d'après des informations relayées par un journaliste de l'émission TMC. Et ce, malgré l'intervention, entre autres, de Marine Le Pen quant à ses relations avec celui-ci. A découvrir également : Catherine Ceylac quitte France TV après 39 ans de collaboration et une journaliste du Monde convoquée par la DGSI, dans le cadre de l'affaire Benalla.



Ce jeudi 23 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", nous parle entre autres de la décision du CSA sur le temps de parole de Steve Bannon et du RN. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.