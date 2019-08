"Le Temps est assassin" : coup d'envoi ce 29 août

Sur TF1, la grande saga de la rentrée est intitulée "Le Temps est assassin". Son lancement est prévu ce 29 août 2019 à 21 heures. Il s'agit d'une adaptation du roman de Michel Bussi qui porte le même titre. Le rôle principal de cette série est joué par Mathilde Seigner. En tournée en Corse, elle raconte l'histoire sombre de "Clotilde" qui a été victime d'un traumatisme dans sa jeunesse, à cause notamment d'un accident de voiture. Découvrez en images un avant-goût de ce thriller.



