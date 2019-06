"Le vrai visage de CopyComic ? Popeck" : l'affaire de plagiat chez les humoristes inspire Twitter

On n'a pas fait les comptes. Mais à vu de nez, on n'est pas loin du KO technique. Un KO technique pour Kheiron et Baptiste Lecaplain, pointés du doigt par Sandra Sisley, l'épouse de Tomer Sisley, comme étant les créateurs du compte CopyComic qui épingle depuis des mois les grands noms de l'humour français pour plagiat. Twitter tout entier a pris fait et cause pour les deux humoristes, soutenus à coup de tweets offensifs et drôles.





Les messages de soutien se multiplient sous le thread posté par Kheiron dans lequel il affirme que non, il n'est pas CopyComic. Alors au milieu de cette masse de tweets, LCI s'est livré à une sélection toute personnelle des meilleurs.