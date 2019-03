Léa Salamé en retrait pendant la campagne des Européennes : son compagnon Raphaël Glucksmann "bouleversé"

Elle ne couvrira pas la campagne des élections européennes. Ce vendredi 15 mars, France Inter a fait savoir que Léa Salamé avait décidé d’un commun accord de quitter l’antenne de la fin mars au lendemain du scrutin, 27 mai, en raison de la candidature de son compagnon Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste. La journaliste ne présentera pas non plus "L’Emission Politique" sur France 2 durant cette période, mais conserva l’animation du magazine culturel "Stupéfiant !".





Invité samedi de "C l’hebdo sur France 5, l’essayiste a accepté d’évoquer cette mise à l’écart volontaire. "Ça me bouleverse, pour dire la vérité", a-t-il concédé. "C’est sa décision. Elle décide que sa déontologie de journaliste, le fait d’être au-dessus de tout soupçon, c’est le plus important. Moi, personnellement, ça me pose un problème."