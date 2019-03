Léa Salamé quitte l'antenne de France Inter et "L'Émission politique" de France 2 le temps des élections européennes

Elle va devoir couper le son et l'image. Léa Salamé qui assure chaque matin l’interview politique de France Inter sera absente de la matinale pendant deux mois. La journaliste politique a choisi de se mettre en retrait de la couverture des élections européennes afin "d'éviter tout soupçon de conflit d'intérêt", après l'annonce de la candidature aux élections européennes de son compagnon Raphaël Glucksmann, a annoncé France Inter ce vendredi. Intervieweuse politique dans la première matinale de France en terme d'audience, Léa Salamé sera absente dès la fin du mois de mars et jusqu'au le lundi 27 mai, soit au lendemain du scrutin, précise France Inter.





Une décision prise "en plein accord" par la journaliste de 39 ans et sa direction, "pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêt qui pourrait affecter l'image de France Inter et troubler ses auditeurs". La maman du petit Gabriel a également décidé de se mettre en retrait de la présentation de "L'Emission politique" sur France 2 "le temps de la campagne, soit deux numéros, en avril et en mai", en accord avec la direction de l'information, comme l'a précisé France Télévisions à l'AFP. Léa Salamé continuera en revanche d'animer le magazine culturel "Stupéfiant!", diffusé chaque lundi soir sur la chaîne publique.