"Il me disait que c'était de l'amour" : le témoignage glaçant des accusateurs de Michael Jackson chez Oprah Winfrey

Interrogé sur ses motivations et son silence jusqu'à présent, Wade Robson a expliqué que s'il avait témoigné en 2005 en faveur de Michael Jackson (qui fut alors acquitté des accusations d'abus sexuels), c'est parce que s'il avait "remis en cause Michael et (s)on histoire avec lui, il aurait fallu qu'(il) remette en cause toute (s)a vie". De son côté, James Safechuck a raconté comment la pop star "venait pleurer parce qu'il se sentait si seul. Tu voulais être là pour lui". Oprah Winfrey, animatrice people mondialement connue qui avait reçu Jackson dans son émission, a qualifié les abus sexuels de "fléau de l'humanité" qui dépasse largement la seule personnalité de l'hôte de Neverland (le nom de son ranch californien).





Les héritiers de Michael Jackson ont réfuté les allégations du documentaire et saisi la justice pour réclamer à HBO 100 millions de dollars au titre de ce qu'ils qualifient d'"assassinat posthume". "Puisque mon oncle n'est plus là pour se défendre lui-même, la crédibilité des accusateurs est importante. Et Wade et James n'en ont aucune", a tweeté le neveu de la pop star, Taj Jackson, après la diffusion de la première partie de "Leaving Nerverland".