"Leaving Neverland" : le docu choc sur Michael Jackson sera diffusé le 21 mars sur M6

C’est le documentaire dont tout le monde parle outre-Atlantique… et au-delà. Alors que la chaîne américaine HBO s'apprête à diffuser le documentaire "Leaving Neverland", les 3 et 4 mars prochain, M6 annonce qu'elle le proposera en prime à ses téléspectateurs le 21 mars. Une première bande-annonce levait le voile il y a quelques jours sur cette enquête choc dans laquelle Wade Robson et James Safeschuck accusent Michael Jackson de les avoir violés à plusieurs reprises lorsqu’ils étaient enfants.





Ce montage qui dure moins de deux minutes s’ouvre sur des images de la splendide propriété où le chanteur accueillait ses jeunes admirateurs. Et où il aurait abusé d’eux à l’insu de leurs parents. "Il m’a dit que si on découvrait ce que nous faisions, lui et moi irions en prison jusqu’à la fin de nos jours", explique Wade Robson, qui avait 7 ans lorsqu’il a croisé pour la première fois la route du King of Pop.