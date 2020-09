Lena, 7 ans, gagne son ticket pour les demi-finales de "The Voice Kids"

Face à Nathan et Kanesha, Lena ne s'est pas laissée impressionnée et elle a tenu la route. "Tout le monde tombe d'amour pour ces enfants, je vous remercie parce que c'était des moments pleins de légèreté. C'était frais et simple, ça m'a fait un bien fou", a expliqué Jenifer qui avait demandé à Matt Pokora de l'accompagner durant le coaching des jeunes chanteurs.

Aux auditions à l'aveugle, elle avait mis tout le monde d'accord. Ce samedi soir, lors de la première session des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids, Lena a une fois de plus conquis les coachs. Âgée d'à peine 7 ans, cette petite boule d'énergie originaire du Luxembourg qui prend des cours de chant depuis ses 5 ans, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'émission sur "Tombé" de Matt Pokora.

"J'espère que cette expérience vous donnera des ailes pour continuer à chanter, à apprendre, à danser et à vous imposer sur une scène parce que vous aimez ça et ça se ressent. Mais mon choix pour la suite c'est avec ma petite Lena", a décidé Jenifer qui a salué le courage de la petite fille qui a fondu en larmes à l'annonce de sa qualification. "Je suis contente pour moi et pour mes copains. Et de touts façons, c'est qu'un jeu" a lancé avec beaucoup de philosophie Lena.