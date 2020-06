Eliminé de "12 Coups de midi", le champion Eric admet être "soulagé"

"J'avais une part de soulagement dans le fait de perdre", a-t-il admis. "J'avais atteint mon objectif principal. Je me suis peut-être un peu démobilisé, je suis arrivé à un stade où la lassitude et la fatigue intellectuelle ont pris le pas sur la motivation", analyse le champion qui ne veut retenir que le positif.

Recordman du plus gros gain de l'émission avec une cagnotte de plus de 920 000 euros, le candidat surnommé FantastErix avait récemment détrôné en terme de gains Christian Quesada, candidat emblématique du jeu condamné en avril dernier à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques.