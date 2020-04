"Les 12 Coups de midi" : Eric décroche le record historique et bat Christian Quesada

C'est une double victoire. Ce lundi 27 avril, au terme de sa 159e participation aux "12 Coups de midi", Eric a cumulé 810.244 euros de gains, battant ainsi le précédent record détenu par Christian Quesada qui s’était arrêté à 809.392 euros. Présent depuis le 21 novembre dernier, Eric devient ainsi le deuxième plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France, derrière Marie Friedel qui a cumulé 1 million d'euros dans "Qui veut gagner des millions ?" en août 2004.

"C'est tout un tas de sentiments qui me passent par la tête. je suis très fier et un peu surpris aussi d'en arriver là puisque je suis arrivé sur le quai de la gare Montparnasse, sans idée précise. Et 160 jours après, je suis encore là. Et j'espère bien rester 34 fois de plus", a réagi le père de famille breton sur le plateau du jeu de TF1.