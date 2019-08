Les 25 ans de "Friends" : pourquoi la série a rencontré un tel succès à l’époque ?

Aujourd'hui, Friends fait partie des souvenirs gravés dans l'inconscient collectif. Même si, d’une génération à une autre, les regards changent. Un article publié par le quotidien anglais The Independant expliquait en 2018 que les Millenials jugeaient la série Friends ajoutée au catalogue Netflix comme "homophobe, transphobe, raciste et sexiste" : "De nombreux abonnés qui redécouvraient la série ont été choqués par les blagues homophobes récurrentes et l’invisibilisation des non-Blancs à l’écran, nous avouait Chloé Delaporte, maîtresse de conférences en socio-économie du cinéma et de l’audiovisuel. "Le public d'alors était certainement moins sensibilisé, moins prompt à 'voir' ces ressorts humoristiques et à les trouver problématiques."





Peut-être que si la série se déroulait aujourd’hui, les friends seraient alors moins unis, plus accro aux smartphones, comme le suggère cette parodie proposée par le site Nerdist. Pas de quoi altérer l’ivresse des anciens : "C’est une série rassurante qui me rend heureuse", poursuit cette internaute sur un forum. "Friends correspond à une zone de confort, où j'ai l'impression de retrouver de vieux amis qui ne m'ont jamais trahi". Un lien affectif durable voire indéfectible, que d'autres téléspectateurs ont pu développer avec d'autres séries. Ne vous cachez pas : vous aussi, vous aimez (re)découvrir avec joie les épisodes de Hartley cœurs à vif, de Angela 15 ans voire de Hélène et les garçons pour ne pas oublier l'ado que vous avez été et qui sommeille encore en vous. A chaque génération, son culte qui perdure.