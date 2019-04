"Les Bracelets Rouges" : ce que l’on sait déjà sur la saison 3 qui sera diffusée sur TF1

Dans une interview accordée à Allociné, le réalisateur Nicolas Cuche confie qu’il n’a jamais songé en rester là. Bien au contraire. "Pas de mon côté et surtout pas quand on tournait la saison 2", avoue-t-il. "J'avais déjà très envie d'une saison 3. J'avais toujours en tête qu'on aille au-delà, c'était clair qu'il y avait un potentiel et qu'arrêter au terme de la saison 2 aurait laissé un goût d'inachevé."





Une saison qui s’achève par le départ de l’hôpital de Thomas, l’un des personnages principaux interprétés par le populaire Audran Cattin. Mais pas question pour autant de se priver de lui ! "On ne va pas du tout le perdre", révèle Nicolas Cuche, précisant que tous les héros de la saison 2 vont revenir. "Le départ de Thomas va permettre d'élargir les thématiques de la série, évidemment toujours liées à la maladie. On va pouvoir traiter de la vie en dehors de l'hôpital, du retour parfois difficile à sa réalité d'avant."