Christian Quesada écroué pour détention d'images pédopornographiques : la chute d'un surdoué des jeux télé

La télé, Christian Quesada lui doit tout ou presque. A l'automne 1985, ce fils de pied-noir a 25 ans lorsqu’il connaît une gloire éphémère grâce à sa participation à "Des chiffres et des lettres", sur Antenne 2. Une manière d’exorciser la mort de son plus jeune frère, qui s'est suicidé quelques mois plus tôt. "Chaque soir, après l'émission, on récupère nos gains, des liasses de billets versés de la main à la main !", racontera-t-il dans sa biographie, Le Maître de Midi (Les Arènes), parue en novembre 2017.





"En sortant, on est cueillis par le hurlement des fans qui écoutent l'émission en direct", se souvenait-il. "Les filles nous réclament toutes un autographes et un bisou comme si on était les Beatles. On choisit les plus mignonnes pour aller boire un verre au Fouquet's. Et plus si affinités. Au final, cette petite histoire nous aura rapporté 29.000 francs. Ce qui représente l'équivalent pour l'époque de sept Smic. Pas mal !".