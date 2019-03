Les Enfoirés 2019 : les bénéficiaires des Restos du cœur invités aux répétitions

La grande soirée des Enfoirés pour les Restos du cœur aura lieu dans la soirée du 8 mars 2019. Dans la matinée, les bénéficiaires de l'association ont eu le privilège d'assister aux répétitions. Ils sont 1 600 invités sollicités par Soprano et sont très heureux de partager ce moment chaleureux avec les artistes. Ces derniers, toujours prêts à donner leur voix, font de ce rendez-vous annuel un incontournable de leur agenda.



