Pourquoi Lorie sera absente du spectacle des Enfoirés cette année

Si les comptes officiels des Enfoirés ont joué la carte du suspense pour ne rien divulguer du spectacle, de premières images ont été partagées par des spectateurs enthousiastes sur les réseaux sociaux. L'occasion de découvrir l'énorme mur d'écrans qui habille la scène. Et d'en apprendre un peu plus sur les différents tableaux. D'après un journaliste du Parisien présent dans la salle, un clin d'œil est fait à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec une reprise d'un titre culte de la comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante.

Parmi les nouveaux venus dans la troupe, Vitaa et la gagnante de "The Voice 7" Maëlle ont pris leurs marques dans les airs avec Jenifer et Nolwenn Leroy. Mais pas sûr que le public les retrouve toutes ensemble lors de la diffusion du spectacle sur TF1 dans quelques semaines, les premiers concerts servant essentiellement de répétition générale pour les enregistrements. Les Enfoirés accueillent également cette année le chanteur Black M et l'humoriste aux paillettes Inès Reg.