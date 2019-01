Les Enfoirés adoubent "On trace", leur nouvel hymne composé par Vianney

Pour Vianney, cette chanson est l'occasion de mettre sa pierre à l'édifice, lui qui avait vivement critiqué la chanson écrite par Jean-Jacques Goldman en 2015. "Je ne peux pas critiquer la finalité mais une cause ne justifie pas tout et n'importe quoi", avait-il déclaré. Il avait précisé ses propos dans Closer l'année suivante, affirmant ne pas "être à l'aise avec la part artistique de ce projet" mais louant "une cause soutenue merveilleuse et belle".