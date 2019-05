Les Européennes : le casse-tête du débat télévisé

Le 22 mai 2019, France 2 et France Inter organiseront un débat en deux parties en vue des élections européennes. Les têtes de liste aux plus grandes intentions de votes s'affronteront dans la première partie. De plus, l'ensemble de ces listes n'auront pas toutes le même temps de parole. Très remontés contre ces deux chaînes, certains candidats ont menacé de ne pas participer à ce débat. A découvrir également : l'animatrice Laurence Boccolini hospitalisée en urgence. Et que faut-il regarder à la télé ce soir ?



Ce jeudi 16 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", est revenu sur la nouvelle polémique autour du grand débat de France 2 et France Inter en vue des élections européennes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/05/2019 présentée par Thierry Moreau sur LCI.