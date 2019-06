Shannen Doherty et Jason Priestley, Brenda et Brandon dans "Beverly Hills", réunis pour une photo

Le premier épisode du reboot de "Berverly Hills" sera diffusé aux Etats-Unis le 7 août prochain, et voilà qui devrait rendre les fans encore plus impatients : Shannen Doherty a publié jeudi sur son compte Instagram une photo d’elle en compagnie de Jason Priestley. Brenda et Brandon réunis, "les jumeaux sont de retour", comme le souligne l’actrice de 48 ans.