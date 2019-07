Les nouveaux projets d'Arthur

Arthur, l'animateur-producteur, prépare trois nouveaux projets pour la rentrée 2019. "District Z" est le premier, un tournage qui mêle un affrontement contre les zombies et un savant fou. Le deuxième a déjà été acquis par TF1, "Who bares wins", traduit par "Qui se dévoile gagne". C'est une émission montrant les préparations, femmes et hommes, qui présenteront une séance d'effeuillage devant plus de mille personnes. Le dernier projet s'intitule "Flirty dancing". Cette émission de télé-réalité consiste à répondre à la question : peut-on tomber amoureux à travers une seule danse ? Découvrez aussi les nouveaux projets de Laetitia Milot.



