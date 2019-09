Les petites Suédoises "moins coincées" que les Françaises : le tweet de Bernard Pivot sur Greta Thunberg ne passe pas

MAUVAISE BLAGUE – Le journaliste et écrivain Bernard Pivot s’est attiré les foudres des Twittos après une sortie jugée misogyne à l’encontre de Greta Thunberg, la jeune suédoise qui limite contre le réchauffement climatique.

"Là c'est très misogyne et pas du tout approprié, non ? Je suis pour la liberté d'expression mais là, en tant que femme, je trouve ça blessant et rabaissant", lance une utilisatrice. "Un homme de 84 ans nous explique qu'en 1951 il n'aurait pas tenté de séduire Greta Thunberg. On en est là", se désole encore un autre internaute. "Tant qu'on s'en prend, même par potacherie (et vous n'êtes plus étudiant depuis quelque temps il me semble) à cette enfant, on ne se préoccupe pas du problème. C'est un peu comme le con dans l'histoire du doigt et de la lune", peut-on également lire.