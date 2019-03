Les plus grosses fortunes selon "Forbes"

Le magazine "Forbes" a publié les personnes les plus fortunées de la Terre en se basant sur les actifs professionnels et non le compte en banque. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, arrive en première place avec 131 milliards de dollars. Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, lui, est en quatrième place, mais demeure le Français le plus riche avec ses 76 milliards de dollars. L'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, quant à elle, est la femme la plus riche du monde avec 43 milliards dollars.



