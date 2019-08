"Les sanctions n'arrivaient pas sans raison" : le père de Yann Moix se défend à nouveau de toute maltraitance

"Il le rabaissait sans cesse, l'humiliait et le rouait de coups dès que nous avions le dos tourné", dit-il encore, reconnaissant avoir "probablement mal agi face à l'ampleur des violences qu'il faisait subir à son petit frère". José Moix justifie ses réactions par son enfance lors de laquelle il a aussi été "abandonné et martyrisé". "J'ai éduqué mes enfants comme j'ai pu et certainement de manière trop sévère, mais très loin des sévices décrits", martèle-t-il. Et d'ajouter : "Yann est probablement une victime mais il en oublie une autre, son frère".