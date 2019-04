"Les séries télé sont totalement inintéressantes" : le coup de gueule féroce d'Etienne Chatiliez

Etienne Chatiliez, 66 ans ne s'est pas montré très tendre non plus vis-à-vis de la génération accro à son mobile. "Je rêve d’un monde où tout le monde ne serait pas sur son smartphone", avait-il lancé un peu plus tôt dans cet entretien à réécouter ici. "Je trouve que la salle de cinéma est un endroit où on est encore ensemble. Plus on aura la technologie, plus les gens auront aussi besoin d’être ensemble."