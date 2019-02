"Libérée", Hapsatou Sy revient aux manettes des Lauriers de l'audiovisuel

Vos déboires avec Thierry Ardisson et Eric Zemmour sur "Les Terriens du dimanche" ont fait beaucoup de bruit en septembre dernier. Comment allez-vous aujourd’hui ?

Je vais très bien. J'ai l'impression d’être libérée d'une sorte de télévision à laquelle je n'ai pas envie de participer. Moi, j'ai envie de choses qui font du bien à la société, qui nous unissent et qui véhiculent des paroles positives. C'est pour cela que j'ai lancé ma chaîne de télévision digitale depuis le mois d'octobre. Je m'amuse et je rencontre des gens formidables. C'est très enrichissant et je ne regrette en rien le combat que j'ai pu mener. Je considère que du moment où on touche à notre couleur de peau ou à nos origines, à notre façon de vivre, on s'attaque à ce qu'il y a de plus intime. Et personne n'a le droit de toucher à cela.





HapsatouSy TV, c'est une drôle de chaîne qui n'a pas peur de mélanger les genres : mode, culture, beauté, témoignages, télé-achat…

J'adore la description que vous en faites ! C'est vrai que c'est une drôle de chaîne, authentique et atypique, où l'idée est de pouvoir acheter ce que l'on voit. On va plus loin que le simple fait de découvrir l'histoire d'un créateur ou d'un artisan : on a la possibilité de cliquer dans l'écran pour acheter ce qui est présenté, même si c'est au bout du monde. On a 400.000 followers sur les réseaux sociaux et un millier de commandes générées, ça prouve que le modèle fonctionne. C'est peut être un des modèles du futur, en tous cas moi j'y crois. Je suis animatrice mais entrepreneur avant tout !