"Lindsay Lohan's Beach Club" : le come-back raté de Lindsay Lohan à la télévision

Alors qu'on s'attendait à en découvrir un peu plus sur la nouvelle Lindsay Lohan, on finit par assister à 40 minutes de batailles entre hôtes pour VIP. Les jeunes Américains qu'elle recrute sont au final les vrais héros de cette télé-réalité qui tente de reprendre tous les clichés étalés dans "Jersey Shore" aux US ou "Les Anges" en France. Bikini mini, villa maxi, coups bas, coups de cœur, interviews face caméra et punchlines bien senties. Sauf que "Lindsay Lohan's Beach Club manque cruellement de ces dernières. On a noté celle-là : "Ne porte pas un soutien-gorge quand tu rencontres ton patron. C'est comme si je rencontrais Steven Spielberg en soutien-gorge, les cheveux mouillés et en bas de maillot de bain". Et c'est à peu près tout.