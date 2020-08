"Dix petits nègres" : pourquoi le best-seller d'Agatha Christie change de nom ?

Désormais, le célèbre roman policier d'Agatha Christie Dix petits nègres s'appellera "Ils étaient 10". Alors que sort ce mercredi 26 août une nouvelle édition du best-seller aux éditions du Masque. "Les éditions du Masque ont opéré ces changements à la demande d’Agatha Christie Limited afin de s’aligner sur les éditions anglaise, américaine et toutes les autres traductions internationales", a précisé l'éditeur contacté par l'AFP. "La traduction a été révisée selon les dernières mises à jour de la version originale mais l’histoire en elle-même ne change pas", a souligné l'éditeur.

De son côté, James Prichard, le petit-fils de l'auteur, a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. “Mon avis c’est qu’Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par une de ses tournures de phrases... Aujourd’hui heureusement, nous pouvons y remédier sans le trahir tout en étant acceptable pour chacun", a détaillé James Prichard sur RTL. "Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser : voilà le comportement à adopter en 2020".

Véritable succès mondial, le roman a séduit des générations de lecteurs. Vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, il représente 20% des deux milliards de livres vendus par Agatha Christie dans le monde. "Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés", poursuit l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie. "Ce récit est basé sur une comptine populaire qui n’est pas signée Agatha Christie... Je suis quasiment certain que le titre original n’a jamais été utilisé aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il a été modifié dans les années 1980 ("And Then There Were None", ndlr) et aujourd’hui nous le changeons partout...", a-t-il précisé.