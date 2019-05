Livres, spin-off... Les fans sont loin d'en avoir fini avec "Game of Thrones"

George R.R. Martin, qui doit participer à l'élaboration de ce spin-off, doit par ailleurs mettre un point final à la saga littéraire qui constitue la base de "Game of Thrones". Son sixième livre est en effet toujours en cours d'écriture, comme l'a rappelé lundi soir sur son blog l'auteur, qui prévoit également un septième opus. On devra donc encore attendre quelques temps avant de rencontrer les successeurs du tome 5, sorti en 2011. Les fans peuvent se consoler puisqu'on connaît déjà les titres de deux derniers livres : The Winds of Winter et A Dream of Spring. Si on ignore encore leur date de publication, l'auteur assure être "en plein dedans".





Le dénouement des romans de la saga ne devrait pas être similaire à celui, décrié, de la série de HBO. George R.R. Martin, qui en a longtemps été scénariste, ne serait pas toujours d'accord avec les choix qui ont ensuite été faits. "Comment cela va-t-il se finir ?", a écrit lundi soir le résident de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. "Avec la même fin que la série ? Une fin différente ? Et bien... oui. Et non." "Le livre ou la série, quelle sera la 'vraie' fin?. C'est une question idiote. Combien d'enfants a eu Scarlett O'Hara?", a-t-il poursuivi, en référence à "Autant en emporte le vent", dont l'héroïne a plusieurs enfants dans le roman mais un seul dans le film.