Logan Paul : depuis qu’il a posté la vidéo d’un cadavre, la star de YouTube a encore gagné des abonnés

Si, à court terme, Logan Paul devrait reprendre la publication de ses populaires vidéos, rémunérées comme il se doit par YouTube, il pourrait avoir tout à craindre de ses généreux sponsors. Or jusqu’ici, ni le géant du soda Pepsi, ni la chaîne HBO, ni la marque de vêtements Hanes n’ont annoncé leur intention de lâcher le prodige des réseaux sociaux.





La polémique ne l'a pas non plus empêché d'être maintenu au générique du film d’horreur intitulé "Superstition : The Rule of 3’s". Le business avant tout ? L’an dernier, les activités de Logan Paul aurait généré pas moins de 6 millions de dollars de bénéfices, lui permettant de s’offrir, entre autres, une villa avec piscine, un camion Mercedes, un bus scolaire… et une Rolex.