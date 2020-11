Loin de Matignon, Edouard Philippe prépare une série sur les coulisses d’une présidentielle

C’est un fan absolu de The West Wing… et de Game of Thrones. Edouard Philippe se confie sur sa passion des séries dans un hors-série de l’hebdomadaire Le Point qui paraît cette semaine. Et qu’il a décidé de sauter le pas. L’ancien Premier ministre révèle en effet qu’il travaille avec le député Gilles Boyer sur l’adaptation de Dans l’ombre, le roman que les deux hommes ont publié en 2011 chez Jean-Claude Lattès.

"C'est une œuvre de fiction qui a pour vocation d'apporter du plaisir à celles et ceux qui la verront", explique l’actuel maire du Havre. "On travaille avec une équipe de scénaristes dont c'est le métier, et on essaie de dire des choses qui ne seront pas caricaturales sur la politique, qui reste, au fond, quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux - mais pas non plus méprisable".