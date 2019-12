"Los Angeles Bad Girls" : que vous réserve la nouvelle série de Gabrielle Union et Jessica Alba diffusée sur TF1 ? Gabrielle Union et Jessica Alba partenaires dans la nouvelle série Los Angeles Bad Girls, diffusée ce mardi 3 décembre sur TF1. − VALERY HACHE/AFP

SÉRIE D'ACTION- "Los Angeles Bad Girls", la nouvelle série policière américaine de TF1 démarre ce mardi à 21h05 avec le tandem Gabrielle Union et Jessica Alba comme têtes d’affiche.

Le Groupe TF1 avait annoncé avoir racheté les droits de "Los Angeles Bad Girls" ("L.A.'s Finest" nom de la version américaine) en septembre dernier. La chaîne diffuse ce mardi soir à 21h05 le premier épisode de cette nouvelle série policière menée par Gabrielle Union ("Bad Boys 2", "Being Mary Jane", "The Birth of a Nation") et Jessica Alba ("Honey", "Dark Angel", "Les 4 Fantastiques"). En juin 2019, les deux actrices américaines étaient venues présenter au 59ème Festival de télévision de Monte-Carlo , en avant-première française, "Los Angeles Bad Girls". Que cache ce remake télévisé au féminin des films "Bad Boys" incarnés par les acteurs Will Smith et Martin Lawrence dans les années 1990 ?

De "Bad Boys" à "Los Angeles Bad Girls" : de quoi ça parle ?

La série d’action "Los Angeles Bad Girls" suit les traces de Sydney "Syd" Burnett, déjà incarnée par l'actrice Gabrielle Union dans Bad Boys 2. Syd est un ancien agent des stupéfiants à Miami. Nommée inspectrice de la police de Los Angeles, elle est surtout la sœur de Marcus Burnett alias Martin Lawrence dans la saga "Bad Boys". La célibataire délurée fait équipe avec la mère de famille rangée Nancy McKenna, jouée par Jessica Alba. Le tandem s’attaque à des enquêtes criminelles dangereuses dans les rues de Los Angeles. La nouvelle série policière américaine, réalisée par Brandon Margolis et Brandon Sonnier, est diffusée depuis le 13 mai 2019 sur la plateforme américaine Spectrum Originals.

Un dérivé de la série de films "Bad Boys"

Avant les "mauvaises filles"Jessica Alba et Gabrielle Union, le duo masculin de "Bad Boys" était incarné par l’acteur Will Smith ("Men in Black", "Ali", "Je suis une légende") et le comédien Martin Lawrence ("Big Mama", "Flic de Haut Vol"). Sortie en 1995, la série de films d'action a été réalisée par Michael Bay (Transformers). Elle suit une équipe de choc de policiers de Miami Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) aux méthodes diamétralement opposées sur fond d'enquêtes policières mouvementées. Après "Bad Boy 2" sorti en 2003, un troisième opus est prévu en janvier 2020.

Gabrielle Union et Jessica Alba comme têtes d'affiche

C'est la première fois qu'un remake de la saga "Bad Boys" met deux femmes issues des minorités afro et latino-américaines à l'honneur comme têtes d'affiche. L'actrice Jessica Alba, d'origine mexicaine par son père, a été révélée au grand public grâce à ses rôles à la télévision à la fin des années 90 (" Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin" entre 1995 et 1997) et au cinéma dans les années 2000 ("Sin City", "Bleu d'enfer", "Les 4 Fantastiques"). Gabrielle Union est une actrice d'origine afro-américaine reconnue pour ses nombreux rôles comiques au petit écran dont celui dans la série à succès "Being Mary Jane" de 2013 à 2018 où elle incarne une journaliste de télévision d'Atlanta, éternelle célibataire. Au cinéma, l'actrice de 47 ans est apparue dans des films historiques comme "Cadillac Records" avec la chanteuse Beyoncé ou dans un registre plus dramatique dans "The Birth of a Nation". A la cérémonie Teen Choice Awards 2019, elle a remporté le trophée de meilleure actrice dans une série d'action pour son rôle de Sydney Burnett dans "L.A.'s Finest", version américaine de "Los Angeles Bad Girls". Rendez-vous sur TF1 ce soir à 21h05 pour vous faire votre avis.

Nelly Doumouya