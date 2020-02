"Love Island" : Nabilla devient animatrice pour Amazon Prime Vidéo

Elle fait son grand retour à la télévision. Mais cette fois en tant qu'animatrice. Nabilla Vergara vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'elle présentera la version française de l'émission britannique "Love Island", qui sera diffusée à partir du 2 mars sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime Vidéo. Gros carton au Royaume-Uni, l'émission de "dating" est devenue un véritable phénomène de société et a généré un buzz immense, avec 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne l'an dernier. Le programme tourné en Afrique du Sud sera diffusé à un rythme quotidien pendant un mois.

"C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer et franchement, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément", a confié la jeune maman à l'AFP. Le concept de l'émission ? Des célibataires à la recherche de l'amour se retrouvent dans une villa de rêve. Mais contrairement aux autres formats du même genre, c'est le public qui décidera du sort des candidats via une application dédiée.