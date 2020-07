"Love Life" sur OCS : la série avec Anna Kendrick qui donne envie de tomber amoureux

ON ADORE - La quête du grand amour de Darby, une jeune New Yorkaise un peu perdue, débute ce jeudi 9 juillet dès 20h40 sur OCS. Une comédie romantique à la fois drôle et sensible, menée par une Anna Kendrick très touchante.

Passionnel, plein de doutes ou non partagé. Y a-t-il sujet plus universel que l'amour ? Souvent décriée, la comédie romantique est un art que peu arrivent à maîtriser. Amazon Prime Video avait réussi la série d'anthologie presque parfaite avec "Modern Love", qui s'intéressait à tous types de relation à travers différents personnages. "Love Life" poursuit sur la même voie mais a choisi de ne se concentrer que sur un seul. La série produite pour la plateforme HBO Max, qui débute en France ce jeudi 9 juillet sur OCS, offre une radiographie de la vie amoureuse de son héroïne. Du premier grand coup de cœur à celui que les Anglo-saxons appellent "the one", l'âme sœur. Darby Carter a la vingtaine et les questionnements qui vont avec. Pas vraiment à l'aise dans son job, pas franchement sûre d'elle-même.

La jeune New Yorkaise ne cesse de se demander si elle mérite d'être aimée. Une question centrale qui vient hanter le téléspectateur tout au long de la saison. Car qui ne se l'est jamais posée après une rupture ? Chacun des dix épisodes d'une trentaine de minutes se concentre sur une relation de Darby. Celle qui s'arrête pour mieux redémarrer quelques années plus tard, celle qui ne dure que le temps d'une soirée ou encore celle qu'on avait un peu oubliée et qui revient sans crier gare. En voix-off, une narratrice vient accompagner le récit d'un ton toujours bienveillant avec l'héroïne. Comme l'impression d'assister à la psychanalyse de Darby et de voir que ses erreurs sont aussi les nôtres.

Une deuxième saison a déjà été commandée

"Love Life" ne pouvait trouver meilleure interprète que la pétillante Anna Kendrick. La star de la saga "Pitch Perfect", nommée aux Oscars pour "In the air", est aussi drôle que touchante. Elle mène avec une grande justesse ce bal des indécisions romantiques. On trébuche avec elle, on se relève avec elle et sa bande d'amis complètement barrée. On craque en particulier pour Zoe Chao, qui incarne sa meilleure amie terriblement attachante. Les larmes montent aussi parfois devant cette romcom tendre et aboutie produite par Paul Feig ("Mes meilleures amies"), ("Last Christmas"). Une deuxième saison a déjà été commandée par HBO Max mais se concentra sur la vie amoureuse de nouveaux personnages. De quoi décupler nos papillons dans le ventre.

>> "Love Life" avec Anna Kendrick - un épisode tous les jeudis dès le 9 juillet à 20h40 sur OCS

Delphine DE FREITAS