"Pékin Express" : chouchou du public, le duo père-fils n'a pas profité de sa seconde chance

L'épisode 2 de cette nouvelle saison de "Pékin Express" se déroulait à Coban, au Guatemala. Et il a une nouvelle fois offert du suspens aux téléspectateurs. Benjamin et Patrice avaient été éliminés la semaine précédente, mais ont bénéficié d'une deuxième chance et ont pu revenir dans la course en tant qu'équipe cachée : s'ils terminaient dans le trio de tête, ils réintégraient l'aventure.





Malheureusement pour eux, ils n'y sont pas parvenus, au grand dam de la twittosphère :