Maëlle, première gagnante de The Voice : "Ce qui a fait la différence ? Je suis restée moi-même"

LCI : En plus d'être la première fille à remporter The Voice, vous êtes également la plus jeune, personne n'a jamais fait mieux... vous réalisez ?

Maëlle : Je suis très honorée et très fière d'être la première fille à remporter The Voice et à 17 ans c'est vraiment top. Quand j'ai envoyé ma vidéo sur un coup de tête pour participer au casting je ne m'attendais pas à ça. Je suis donc heureuse d'avoir tenté ma chance, alors que bien souvent, à mon âge on n'ose pas toujours faire ce genre de démarche.

LCI : Qu'est-ce qui a fait la différence ?

Maëlle : Je ne sais pas. Je crois que je suis restée moi-même. Je me suis montrée telle que je suis vraiment, timide et volontaire. Mais au final, tout le monde méritait de gagner. On ne se ressemblait pas du tout, et en même temps, notre point commun c'est qu'on avait tous quelque chose de particulier, d'unique.