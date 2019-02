Magali Berdah, agent des candidats de téléréalité : "Si j'avais été un homme, ça aurait été plus facile"

Au service de ses protégés qu'elle défend bec et ongles contre les critiques, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Je ne prends jamais de vacances. Quand je suis en avion et que j'éteins mon téléphone, c'est le drame", s'amuse Magali. Au cours de notre entretien, celle qui officie désormais comme chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" aura reçu une quarantaine de messages auxquels elle devra répondre à peine l'interview terminée. Que rétorque-t-elle à tous ceux qui accusent les candidats de se faire de l'argent facile ? "Je ne comprends pas pourquoi on critique les gens qui gagnent de l'argent. Les candidats ont leur société, ils paient des charges, ils paient la TVA. Ces sommes ne vont pas directement dans leurs poches. Dans une société sinistrée, moi au moins je crée de l'emploi, je pais mes impôts, je suis en règle".





Fourmillant d'idées, elle vient de lancer avec le groupe Banijay Victoria Talent, une plateforme de mise en relation entre les micros influenceurs (qui comptent entre 5 000 et 100 000 abonnés) et les marques. De quoi révolutionner à nouveau l’économie des réseaux sociaux. "L'idée m'est venue pendant le MIP TV (marché international pour le développement et la distribution de programmes, ndlr). J'étais avec plein de gens de la télé, ils parlaient tous anglais, je ne comprenais rien et je m'ennuyais…", s'amuse Magalie Berdah qui admet que son parcours suscite beaucoup d'envie et de jalousies. "Si j'avais été un homme, ça aurait été plus facile", concède cette maman de 3 petites filles qui tente tant bien que mal de gérer sa vie de famille avec son business florissant. Si elle vit toujours à Juans-les-Pins, elle vient à Paris toutes les semaines pour l’enregistrement de "TPMP". "Je fais comme je peux, même si ce n’est pas toujours facile de tout concilier", avoue-t-elle non sans émotion. "Mais je ne vais surement pas prendre ma retraite maintenant. Il y a encore tant de choses à faire".