VIDEO - "Mais c'est un mec !" : Maxence a bluffé les coachs de "The Voice Kids"

Dans la vie, il faut persévérer. La preuve avec Maxence, ce passionné de chant qui, chaque année depuis cinq ans, s'est inscrit pour passer les auditions de "The Voice Kids", sans jamais être retenu. La 6e fois aura été la bonne puisque le jeune chanteur de 14 ans a vu les quatre fauteuil se retourner. Et il n'a pas choisi la facilité, puisqu'il a repris All I ask, la chanson d'Adele.

"Mais c'est un mec ! Jusqu'au bout tu nous as tués", s'est amusée Jenifer, persuadée d'avoir à faire à une chanteuse. "Je pensais que c'était une fille avec des graves très puissants", a développé la coach. "Tu chantes très très bien, tu as groové, c'était tendre, c'était plein, il n'y avait rien de forcé, c'est inconcevable de pas se retourner sur toi".