Malagré de retour sur C8

Pour la rentrée 2019-2020, des nouveautés sont attendues dans le paysage médiatique. Selon les informations, Enora Malagré devrait revenir sur C8 et présenter une chronique dans une émission animée par Eric Naulleau et produite par Cyril Hanouna. Les chroniqueurs parleront de l'actualité et de la culture avec un ton décalé. Autres sujet : Nabilla a annoncé sa grossesse dans le magazine Paris Match. Et la série documentaire "Strip-tease" revient.



Ce jeudi 11 juillet 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle du retour d'Enora Malagré sur C8. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.