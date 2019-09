"Malaise", "complaisance", "autoflagellation"... les excuses de Yann Moix dans "ONPC" n’ont pas convaincu

C’est un Yann Moix les traits tirés, le regard sombre – et la parole toujours aussi facile – qui s’est longuement exprimé samedi soir dans le numéro de rentrée de l’émission de Laurent Ruquier, "On n’est pas couché". Accusé par père et frère d’avoir romancé l’histoire familiale dans son dernier livre, "Orléans", paru le 21 août, l’écrivain a été frappé en début de semaine par la publication, sur le site de "L’Express", d’extraits d’une revue antisémite à laquelle il collabora, dans sa jeunesse, à la fin des années 1980.





"Je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire, c’est de demander pardon", va lancer d’emblée Yann Moix au sujet de cette dernière polémique, venue (presque) supplanter la première dans les médias. Regardez...