Mallaury Nataf, ex-SDF, rejoint "Les Mystères de l’amour" 24 ans après "Le Miel et les Abeilles"

Au fil des années, la presse people s’est régulièrement fait l’écho des difficultés financières et psychologiques de l’interprète de Lola. En 2017, ses fans avaient lancé une page de soutien sur Facebook. L’année suivante, elle révélait à Public avoir enfin retrouvé un toit et plancher sur son autobiographie.





"Travailler avec le commun des mortels dans des jobs ordinaires m'est impossible", explique-t-elle dans TéléStar. "Le premier mois, tout se passe bien. Et puis quelqu'un me reconnaît (..) Tout devient très compliqué, infernal. C'est mauvais pour le commerce. Et le patron ne veut pas me garder. Ma seule voie pour reconstruire ma vie était AB Productions."