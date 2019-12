Manifestations, démissions... La remise du Nobel de littérature à Peter Handke suscite la polémique

Cette polémique éclipserait presque la lauréate 2018, la Polonaise Olga Tokarczuk, quinzième femme à recevoir la prestigieuse récompense depuis sa création en 1901. En effet, l'Académie suédoise a attribué cette année un double prix Nobel de littérature à Olga Tokarczuk et Peter Handke, respectivement pour les éditions 2018 et 2019. Une décision prise pour compenser l'annulation de la cérémonie l'an dernier dû à une affaire de viol et de divisions internes qui a fait imploser l'académie.

Bien que l'Académie suédoise ait salué en Peter Handke "un des écrivains les plus influents d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", sa distinction provoque l'indignation. Une membre comité Nobel de littérature a néanmoins annoncé début décembre sa démission pour marquer son désaccord. Et un éminent académicien, Peter Englund, a fait savoir qu'il n'assisterait pas aux cérémonies. "Célébrer le prix Nobel de Peter Handke serait pure hypocrisie de ma part", a-t-il expliqué.

Secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise entre 2009 et 2015, Peter Englund a couvert les conflits des années 1990 dans les Balkans pour des journaux suédois. Les ambassadeurs du Kosovo, d'Albanie, de Turquie et de Croatie ont également annoncé boycotter les festivités. En 1996, un an après la fin des conflits en Bosnie et en Croatie, Peter Handke avait publié un pamphlet, "Justice pour la Serbie", qui avait suscité la polémique. Et il s'était rendu en 2006 aux funérailles de Milosevic, décédé avant d'entendre son verdict pour crimes de guerre devant la justice internationale.