Reportages, documentaire exceptionnel... : comment suivre le mariage princier ?

Il est déjà annoncé comme le mariage de l'année. Samedi, le Prince Harry et Meghan Markle se diront oui à l'église de Windsor, en Grande-Bretagne, où sont attendus des dizaines de milliers de visiteurs.





Et pour suivre cette journée exceptionnelle, nos chaînes se mobilisent pour vous faire vivre les coulisses de l’événement et pour assister en direct à plusieurs temps forts. Sur notre site, nos envoyés spéciaux ne manquent pas une miette de ce qu'il se passe du côté de Windsor (vous pouvez retrouver ici notre direct).





Dès 6h30, sur LCI (canal 26 de la TNT, on vous le rappelle), nous passons en mode "royal". Ensuite, à compter de 10h, les rédactions de TF1, de LCI ouvrent le bal pour proposer une édition exceptionnelle, en direct sur les deux antennes, jusqu’à 15h30, autour de Pascale de La Tour du Pin et Julien Arnaud puis avec Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Audrey Crespo-Mara.