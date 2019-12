Mariah Carey : voici combien lui rapporte "All I want for Christmas Is You" chaque année

Le jackpot continue. Et même plus que jamais pour Mariah Carey. Son tube "All I want for Christmas Is You" s'est hissé en ce mois de décembre pour la première fois en tête des charts américains du Billboard Hot 100. Ce record arrive quasiment 25 ans jour pour jour après sa sortie. Sur le plan international, le tube est apparu en troisième position du classement mondial établi par la plateforme Spotify, et en première position au Royaume-Uni. Au total, 45 millions d'écoutes ont été comptabilisées en 2019 sur les plate-forme de musique en ligne pour cette seule chanson, ce qui, là aussi, est un record.

"On l'a fait" a réagi avec fierté la star internationale sur ses réseaux. Sa publication Instagram a récolté plus de 215.000 j'aime et de nombreux messages de félicitations de ses fans et amis célèbres comme l'actrice Kerry Washington. Celle-ci a posté un commentaire enthousiasme : "Cela m'apporte tellement de joie! Félicitations ❤️❤️❤️ à toi!!!!!". Mais comment "All I want for Christmas Is You" a réussi cet exploit de retour au top des charts ?